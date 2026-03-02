Eurecat exhibeix en l'MWC un nou dispositiu per monitorizar tractaments d'ortodòncia

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 2 (EUROPA PRESS)
El centre tecnològic Eurecat ha presentat en el Mobile World Congress (MWC), que se celebra d'aquest dilluns a dijous a Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, un nou dispositiu d'Internet de les Coses (IoT) per monitorizar els tractaments d'ortodòncia i l'ús que en fan els pacients.
El sistema, desenvolupat juntament amb la Clínica Dental Centre, dota d'intel·ligència els aparells d'ortodòncia mitjançant sensors i components electrònics, amb la finalitat de registrar el temps i el seu patró d'ús, informa el centre en un comunicat aquest dilluns.
L'investigador de la Unitat d'Innovació de Producte i Simulació Multifísica d'Eurecat Santi Pérez ha explicat que els tractaments d'ortodòncia per a la correcció de la posició de les peces dentals "requereixen molta constància en la utilització dels dispositius correctors", cosa que pot ser dificultosa en nens.
A l'estand, Eurecat també mostra una solució amb tecnologia d'IoT equipada amb sensors i connectivitat per a la localització de les pròtesis dentals.
La doctora Mónica Badrena, de la Clínica Dental Centre, ha assenyalat que la finalitat és "comptar amb un sistema que ajudi les persones a trobar de manera ràpida i senzilla la seva pròtesi", per donar resposta a una situació bastant habitual, especialment amb pacients d'edat avançada, en les seves paraules.
Per la seva banda, la directora de la Unitat d'Innovació de Producte i Simulació Multifísica d'Eurecat, Irene Ràfols, ha puntualitzat que el centre compta amb capacitats en cinc grans àmbits de coneixement que "fan convergir per donar resposta a desafiaments complexos de les empreses i de la societat vinculats amb les ciències i tecnologies de la vida i la salut".