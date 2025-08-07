Eurecat desenvolupa en 10 anys més de 500 projectes de IA per a innovació empresarial

Participa en aquest dècada en més de 300 programes d'investigació d'aplicació de IA
Eurecat ha explicat que en els últims 10 anys ha desplegat més de 500 projectes d'intel·ligència artificial per impulsar la innovació i la competitivitat empresarial, en un comunicat aquest dijous.
Ha assenyalat que aquests projectes "han contribuït a catalizar la transformació digital del teixit empresarial", des de l'optimització i la millora dels processos industrials i la personalització de productes fins a serveis relacionats amb la ciberseguretat, la predicció de riscos, l'eficiència i la sostenibilitat.
La directora de l'àrea digital d'Eurecat, Lali Soler, ha explicat que el centre tecnològic acompanya des de fa una dècada a les empreses "en el procés d'adopció i desplegament de la intel·ligència artificial" identificant les oportunitats, tendències i necessitats del mercat.
Ha afegit que l'activitat amb empreses de totes les mides ha facilitat que "Eurecat hagi desenvolupat unes competències i experiències distintives en el camp de la IA", especialment solucions que requereixen la integració de la IA amb altres tecnologies i coneixements de domini sectorial.
D'altra banda, el centre tecnològic ha participat en més de 300 programes d'investigació europeus, estatals i autonòmics d'aplicació de la intel·ligència artificial en diferents sectors.
TECNOLOGIES
Eurecat ha explicat que el 36% dels projectes impulsats han estat en l'àmbit del Machine Learning, amb la implementació d'algorismes d'aprenentatge automàtic, que permeten a les empreses analitzar dades complexes i generar prediccions precises.
Ha destacat els projectes d'optimització de processos per millorar l'eficiència operativa de les empreses, el processament del llenguatge natural o els models predictius, entre altres.
D'altra banda, ha assenyalat que, en l'àmbit de la IA generativa, Eurecat està fent servir grans models fundacionals de llenguatge i de la imatge, usant models de difusió, i que s'ha especialitzat en el desenvolupament de Retrieval Augmented Generative Systems (RAGS) avançats, que permet contextualitzar de manera molt precisa els grans models.