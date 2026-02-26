Eurecat afirma que la transversalitat de la IA en sectors productius protagonitzarà l'MWC

BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
Eurecat ha assegurat aquest dijous que la intel·ligència artificial (IA) serà la gran protagonista del Mobile World Congress (MWC) "com a tecnologia transversal tangible en els diversos sectors productius i amb l'auge de la IA física, connectada directament amb el món físic en entorns industrials, urbans i domèstics, entre d'altres", informa el centre tecnològic en un comunicat aquest dijous.
Segons el director científic de l'Àrea Digital d'Eurecat, Joan Mas, el congrés mundial que se celebrarà del 2 al 5 de març al recinte Gran Via de Fira de Barcelona situarà la IA "com la clau per a la competitivitat, cada vegada més integrada en la presa de decisions, orientada a l'impacte real en els resultats, des del disseny fins a l'operativa diària".
Segons el centre tecnològic, en l'MWC destacarà la IA aplicada a xarxes de telecomunicacions, que les grans operadores utilitzaran per definir arquitectures de xarxa reconfigurables "optimitzant així la gestió i l'enrutament del tràfic de comunicacions, amb l'objectiu de guanyar eficiència, qualitat de servei i resiliència.
En el congrés es continuarà reforçant el paper del 5G i l'horitzó del 6G per avançar cap a una connectivitat més global, a més del potencial de les tecnologies quàntiques: "Destacarà la preparació per a la computació quàntica aplicada a les empreses com un vector d'innovació estratègica", ha afegit el director científic de l'Àrea Digital d'Eurecat.
HIBRIDACIÓ
També s'abordarà la hibridació de la tecnologia quàntica amb la IA, "tecnologies que es retroalimenten per guanyar eficiència en tots dos camps", ha destacat la directora de l'Àrea Digital d'Eurecat, Lali Soler.
A nivell d'adopció empresarial, l'MWC apuntarà a tecnologies com el manteniment predictiu, els bessons digitals i la IA agentiva, "que avancen cap a sistemes capaços d'assistir i executar tasques amb més autonomia dins els fluxos de treball, amb aplicacions que van des de l'optimització d'operacions fins a l'acompanyament en la presa de decisions", assenyala Joan Mas.