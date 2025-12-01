Eulen Seguridad obté la qualificació de seguretat per operar en el sector químic de Tarragona

TARRAGONA 1 des. (EUROPA PRESS) -
Eulen Seguridad, pertanyent al Grup Eulen, ha obtingut la Qualificació de Seguretat de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona (AEQT) i l'Associació d'Empreses de la Indústria Química de Tarragona (AEST), necessària per poder operar en el sector químic de Tarragona, informa en un comunicat aquest dilluns.
Aquest certificat és un sistema de qualificació en seguretat que requereix superar una auditoria que garanteix que es compleixen els estàndards de seguretat de l'associació i la normativa de prevenció de riscos laborals.
Actualment, la companyia compta amb més de 250 vigilants a Tarragona i un total de 15.000 en l'àmbit internacional a tots els països on té presència.