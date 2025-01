El Suprem d'EUA avala la llei que suspendrà l'ús de TikTok el 19 de gener a tot el país

La Casa Blanca deixa en mans de Trump les mesures per aplicar la llei "per una simple qüestió de terminis" donada la seva investidura del dilluns

MADRID, 17 gen. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem d'EUA ha avalat aquest divendres la llei que estipula la suspensió de l'ús de la plataforma audiovisual TikTok el 19 de gener en tot el país en acceptar com a vàlid el motiu esgrimit per les autoritats nord-americanes que apunten a la xarxa com una amenaça per a la seguretat dels nordamericans.

El Govern d'EUA exigeix a TikTok que trenqui tots els seus vincles amb la seva matriu xinesa, ByteDance, en entendre que aquesta relació representa una amenaça per a la seguretat nacional i dels nordamericans, les dades dels quals podien acabar sense permís en mans de la potència asiàtica.

"TikTok ofereix un mig distintiu per a l'expressió", esgrimeix el Suprem nordamericà, però el Congrés ha determinat que la desinversió és necessària per abordar unes preocupacions de seguretat nacional, que estan ben fonamentades, pel que fa a les pràctiques de recopilació de dades de TikTok i la seva relació amb un adversari estranger".

Així doncs, el Suprem entén que les disposicions que la companyia ha intentat impugnar "no violen els drets dels peticionaris" a la llibertat d'expressió tal com recull la primera esmena de la Constitució nord-americana.

El Suprem nordamericà ha emès aquest veredicte per unanimitat entre els seus 9 magistrats. El jutge Neil Gorsuch, en la seva opinió, ha recordat que l'alt tribunal nord-americà ha respost a una pregunta que "no tracta si la llei" que suspendrà l'ús de TikTok "és correcta, sinó la seva conformitat escurci a la Constitució".

En aquest sentit, Gorsuch apunta que, pel que sembla dels nou magistrats, el problema de seguretat nacional que planteja el vincle entre TikTok i Xina "és real, i la resposta al mateix no és anticonstitucional".

La situació de TikTok ha estat una qüestió que el president electe d'Estats Units, Donald Trump, i el president de Xina, Xi Jinping, han tractat aquest divendres en una conversa telefònica. El magnat havia proposat al Suprem que aparqués les seves deliberacions per guanyar temps amb vista a una solució negociada, de moment infructuosa.

Minuts després de conèixer el veredicte, Trump ha reconegut a la seva plataforma, Truth Social, que "calia esperar la decisió del Suprem" i ha demanat "que tothom respecti" el seu veredicte. Sobre la seva postura, el president electe ha indicat que prendrà la seva decisió "en un futur no gaire llunyà" però ha demanat temps per "analitzar la situació".

En la seva reacció al veredicte, la Casa Blanca ha insistit que el president sortint d'Estats Units, Joe Biden, manté des de fa mesos la mateixa postura: "TikTok hauria de romandre disponible per als nord-americans però ha de funcionar sota una propietat nord-americana o de qualsevol altre tipus sempre que abordi les preocupacions identificades pel Congrés" per redactar una llei "aprovada de forma aclaparadora".

Així mateix, la Casa Blanca aprofita per explicar que serà la futura Administració Trump, que comença la seva segona marxa dilluns que ve, 24 hores després de l'entrada en vigor de la llei, l'encarregada de "prendre les mesures necessàries" per aplicar la normativa, "per una simple qüestió de terminis".

EL CONSELLER DELEGAT DE TIKTOK AGRAEIX A TRUMP ELS SEUS ESFORÇOS

En la seva primera reacció al veredicte del Suprem, el conseller delegat de TikTok, Shou Zi Chew, no aborda particularment la sentència sinó que es limita a insistir que la plataforma representa un espai de llibertat d'expressió i ha agraït al president electe Trump els seus esforços per aconseguir una solució negociada al problema.

"Vull agrair al president Trump el seu compromís de treballar amb nosaltres per trobar una solució que mantingui a TikTok disponible a Estats Units. Aquesta és una postura ferma a favor de la primera esmena i contra la censura arbitrària", ha indicat.

"Estem agraïts i complaguts de comptar amb el suport d'un president que realment entén la nostra plataforma", ha afegit.