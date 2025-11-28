Trump rescindeix totes les ordres executives amb firma automàtica de l'Administració Biden

Apec2025korea / Zuma Press / ContactoPhoto
MADRID 28 nov. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha informat aquest divendres que totes les ordres executives amb firma automàtica de l'anterior administració, liderada per l'exmandatari demòcrata Joe Biden, han estat rescindides i no tenen "validesa".
"Qualsevol document signat per l'aletargat Joe Biden amb l'autopen (bolígraf), que representaven aproximadament el 92 per cent d'elles, queda rescindit i no tindrà validesa ni efecte", ha assenyalat en un missatge publicat a Truth Social.
El magnat republicà ha assegurat que "els llunàtics de l'esquerra radical" li "van arrabassar" la Presidència a Biden, en al·lusió al fet que les persones de les quals s'envoltava eren les que prenien les decisions. "Cancel·lo totes les ordres executives i qualsevol altra cosa que no hagi estat signada directament pel corrupte Joe Biden, perquè els que van operar l'autopen' ho van fer il·legalment", ha sentenciat.
Trump, que ha afirmat que Biden no va participar en el procés de firma automàtica, ja va anunciar el passat mes de juny una investigació per determinar si l'exmandatari va abusar d'aquest mètode, al·ludint a una possible "deterioració cognitiva" del demòcrata.
L'inquilí de la Casa Blanca va assegurar llavors que "existeixen seriosos dubtes quant al procés de presa de decisions i fins i tot al grau de coneixement de Biden que aquestes accions es van prendre en el seu nom", incloent nomenaments i indults.
L'expresident Biden va rebutjar les afirmacions de Trump en un comunicat en el qual va defensar que va ser ell mateix qui va prendre les decisions durant el seu propi mandat. "Qualsevol suggeriment que no ho vaig fer és ridícula i falsa", va assegurar.