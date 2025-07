Trump grava les importacions del Japó i Corea del Sud amb un aranzel del 25% i avisa de represàlies

Ron Sachs - Pool via CNP / Zuma Press / ContactoPh

MADRID, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha comunicat aquest dilluns que imposarà un aranzel del 25% a totes les importacions tant del Japó com de Corea del Sud, al mateix temps que ha avisat de represàlies en cas que Tòquio o Seül responguin amb gravàmens propis.

"Lamentablement, la nostra relació ha estat lluny de ser recíproca. A partir de l'1 d'agost de 2025 cobrarem al Japó un aranzel del 25% sobre tots i cadascun dels productes japonesos enviats als Estats Units, sense incloure els aranzels sectorials", ha explicat la carta remesa al Govern nipó i compartida per Trump a través de 'Truth Social'.

"Si us plau, comprengui que el 25% és molt menys del que es necessita per eliminar el dèficit comercial que tenim amb el seu país", ha afegit la missiva, que és idèntica per al Japó i Corea, excepte pel destinatari i pel nom dels estats esmentats.

Trump ha exigit a ambdues capitals que no adoptin aranzels de represàlia, ja que la xifra que fixin pel seu compte se sumarà al 25% ja anunciat pels EUA. En aquest sentit, el mandatari ha qualificat els dèficits mantinguts amb els seus aliats d'Orient d'"insostenibles" i de "greus amenaces" per a la seguretat nacional i l'economia.

A més, ha emplaçat tant al Japó com a Corea a obrir els seus mercats, als quals considera actualment "tancats", i a eliminar les seves "barreres aranzelàries, no aranzelàries, regulatòries i comercials" para, "potser", ajustar la taxa del 25%.

La carta ha animat, per la seva banda, a les empreses d'ambdues nacions a invertir dins de les fronteres dels Estats Units en recordar-los que els productes fabricats allí no estaran penalitzats amb aranzels. De fer-ho, l'Administració Trump ha promès facilitats burocràtiques i tramitacions accelerades d'expedients.

Posteriorment, la portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha confirmat que Trump prorrogarà avui mateix el termini original del 9 de juliol per a l'aplicació dels aranzels, ja siguin els 'recíprocs' d'abril o els negociats bilateralment, al 1 d'agost.

"El president també signarà avui una ordre executiva per retardar la data límit del 9 de juliol a l'1 d'agost. Així, les tarifes recíproques o aquestes noves taxes que es comunicaran per carta als líders estrangers estaran llistes al llarg del mes, o, bé, s'arribarà a acords a mesura que aquests països segueixin negociant amb els Estats Units", ha avançat.

Així mateix, Trump ha publicat en 'Truth Social' cap a les 20.15 hores peninsular espanyola una nova tanda de països castigats pels aranzels. Els afectats són Kazakhstan i Malàisia, amb un 25%; Sud-àfrica, amb un 30%; i Myanmar i Laos, amb un 40%.