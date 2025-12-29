EUA.- Trump diu que EUA va destruir una "gran instal·lació" vinculada presumptament a la xarxa de narcotràfic veneçolana

-/Ukrainian Presidency/dpa
MADRID, 29 des. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que les forces nord-americanes van destruir una "gran instal·lació" la passada setmana vinculada presumptament al tràfic de drogues en la seva campanya contra una suposada xarxa liderada per Veneçuela.
"Tenen una gran planta, o una gran instal·lació, des d'on surten els vaixells. Fa dues nits la vam destruïr", va ressaltar el magnat republicà durant una entrevista amb un programa radiofònic difosa aquest dilluns pels mitjans nord-americans.
La Casa Blanca no ha confirmat de moment l'atac ni ha proporcionat detalls sobre la ubicació d'aquest lloc o quin paper juga en el tràfic de drogues a la regió, si bé de confirmar-se podria ser el primer atac directe contra territori veneçolà.
Estats Units ha llançat durant els últims mesos bombardejos contra presumptes narcollanxes al mar Carib i l'oceà Pacífic --que han deixat més de 100 víctimes mortals-- i ha arribat a amenaçar amb una invasió del país, liderat pel president Nicolás Maduro, sota l'argument de la lluita contra les drogues.