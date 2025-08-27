Trump demanarà la pena de mort per a tot cas d'homicidi a Washington D.C.

MADRID 27 ago. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha advocat aquest dimarts per castigar els casos d'homicidi a Washington D.C. amb la pena de mort, abolida des de fa dècades en la jurisdicció de la capital nord-americana, en el marc de la seva campanya de les últimes setmanes per lluitar contra una suposada greu delinqüència.
"Si algú assassina a algú a la capital, pena de mort", ha declarat durant una reunió que ha mantingut aquest dimarts amb el seu gabinet davant la presència de periodistes.
Trump ha insistit que "buscarem" la pena de mort per a tot aquell que comet un homicidi, al·legant que es tracta d"una mesura preventiva molt forta".
"Tots els que l'han escoltat (la mesura) estan d'acord", ha assegurat, si bé ha reconegut que "no sé si estem preparats per a això en aquest país".
Amb tot, ha assenyalat que "no tenim una altra opció" que recuperar la pena de mort, en un pas més del seu pla per tal de reduir la criminalitat a Washington D.C., malgrat que fa uns dies va assegurar que era una "ciutat segura" gràcies al desplegament de la Guàrdia Nacional i la Policia Federal (FBI).
Quant a la resta d'estats, el mandatari nord-americà ha assenyalat que seran aquests els que "hauran de prendre la seva pròpia decisió".