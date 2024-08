MADRID, 27 ago. (EUROPA PRESS) -

L'expresident nord-americà Donald Trump ha anunciat que ha arribat a un acord amb la vicepresidenta Kamala Harris per celebrar finalment el debat del 10 de setembre a la cadena ABC, després que els equips de tots dos candidats hagin discrepat en els últims dies en relació al funcionament dels micròfons durant el cara a cara.

L'equip de Trump advocava per repetir el sistema utilitzat al juny, en el primer i únic debat amb Joe Biden, que aleshores era el virtual candidat del Partit Demòcrata a la reelecció. Durant aquesta cita, els micròfons s'obrien només per als oradors.

La campanya de Harris, en canvi, es mostrava en principi partidària que estiguin sempre oberts, la qual cosa augmenta el marge d'interrupcions entre els dos candidats.

Trump ha afirmat a la seva xarxa Truth Social que ja hi ha un acord amb "els demòcrates radicals d'esquerres" i que s'aplicaran les mateixes normes que en el debat de juny, "que van funcionar bé per a tothom excepte, potser, per al corrupte Joe Biden".

El magnat republicà ha aprofitat per recordar que segueix disposat a celebrar un altre debat el 4 de setembre, sota la batuta de la cadena conservadora Fox News, i una tercera cita plantejada per NBC.