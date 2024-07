Trump aconsegueix els suports necessaris per aconseguir la nominació del Partit Republicà a les presidencials

MADRID, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

Donald Trump ha rebut els vots necessaris dels 2.500 delegats reunits a Milwaukee per a la Convenció Nacional Republicana, amb el que té garantida la seva elecció com a candidat del Partit Republicà a les eleccions presidencials del proper 5 de novembre.

Les diferents delegacions estatals han anat una a una proclamant el seu suport durant la convenció fins que la intervenció de la de Florida ha garantit Trump els vots necessaris per al seu nomenament com a candidat, segons informa la televisió nord-americana CNN.

El portaveu de la delegació de Florida ha estat Eric Trump, fill del virtual candidat del Partit Republicà. Eric Trump ha estat acompanyat per Tiffany Trump i Donald Trump Jr.

Els delegats republicans compleixen així amb les previsions, ja que les estimacions apuntaven que 2.268 vots serien per a Donald Trump, la qual cosa convertia la convenció en un simple tràmit.

L'esdeveniment ha estat marcat a més per l'anunci de Trump que triava el senador per Ohio, J.D. Vance, com a candidat a vicepresident. Trump ha revelat la seva elecció en un missatge publicat a la seva xarxa social, Truth Social.