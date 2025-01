Sánchez felicita a Trump després de la seva investidura i espera enfortir la relació estratègica amb Estats Units

MADRID 20 gen. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha donat l'enhorabona al recentment designat president d'Estats Units, Donald Trump, i ha expressat el seu desig d'enfortir la relació estratègica amb el país nord-americà, des d'Espanya i el conjunt de la Unió Europea.

"Enhorabona a Donald Trump per la seva investidura com a 47 president d'Estats Units. Esperem treballar amb la nova Administració dels Estats Units per enfortir la relació estratègica entre els nostres països i abordar desafiaments globals comuns", ha escrit Sánchez en un missatge en X, recollit per Europa Press al que ha afegit les banderes d'Estats Units i de la Unió Europea.

El cap de l'Executiu llança aquest missatge de felicitació menys d'una hora després que Trump jurés el càrrec en el Capitoli de Washington i es convertís de forma oficial en el nou president, després de guanyar les eleccions el passat mes de novembre i imposar-se a la candidata demòcrata, Kamala Harris.

No obstant això, aquest mateix matí, Sánchez ha llançat un missatge en to més dur al demanar a Europa que es rebel·li davant del que ha anomenat com la "tecnocasta" nord-americana, en referència a les grans empreses tecnològiques que, segons ha indicat, tracten de controlar el debat públic a les xarxes socials així com les polítiques de governs democràtics d'Occident.

D'aquesta manera, Sánchez es referia als grans magnats tecnològics, que han expressat el seu suport a Trump per a aquest segon mandat a la Casa Blanca i especialment a Elon Musk, que previsiblement exercirà un paper destacat en la nova Administració.