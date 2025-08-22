Powell obre la porta a una baixada de tipus de la Fed

MADRID 22 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de la Reserva Federal dels Estats Units, Jerome Powell, ha posat sobre la taula la possibilitat d'escometre una baixada dels tipus d'interès, que seria la primera del banc central des de la tornada de Donald Trump a la Casa Blanca, encara que ha insistit en els riscos per a la inflació relacionats amb els aranzels implementats per l'administració nord-americana.
En el seu tradicional discurs d'obertura del simposi anual de Jackson Hole, Powell ha assenyalat que els riscos per a la inflació "s'inclinen a l'alça", mentre que els riscos per a l'ocupació ho fan a la baixa, la qual cosa implica "una situació complexa" per la Fed, que ha d'equilibrar tots dos aspectes del seu doble mandat.
En aquest sentit, el banquer central nord-americà ha destacat que els tipus d'interès de la Fed es troben actualment "100 punts bàsics més prop de la neutralitat que fa un any", afegint que l'estabilitat de la taxa de desocupació i altres indicadors del mercat laboral permeten procedir amb cautela en considerar canvis en la postura política.
"No obstant això, amb la política en territori restrictiu, la perspectiva basi i el canviant balanç de riscos podrien justificar un ajust de la nostra postura", ha afirmat Powell.
En qualsevol cas, el president de la Fed ha subratllat que la política monetària no segueix un rumb preestablert, afegint que els membres del FOMC, l'òrgan de govern del banc central nord-americà, prendran les seves decisions basant-se únicament en la seva avaluació de les dades i les seves implicacions per a les perspectives econòmiques i el balanç de riscos.