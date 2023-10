EUA.- Mike Pence es retira de la carrera presidencial dels EUA

MADRID, 28 oct. (EUROPA PRESS) -

L'ex-vicepresident nord-americà Mike Pence ha anunciat aquest dissabte la seva retirada com a candidat a les primàries del Partit Republicà amb vista a les eleccions presidencials de novembre de 2024.

"M'ha quedat clar que no és el meu moment. He decidit suspendre la meva campanya presidencial a partir d'avui", ha declarat davant la Conferència de la Coalició Jueva Republicana a Las Vegas, Nevada.

"Al poble nord-americà li dic: No és el meu moment, però segueix sent el vostre moment", ha afegit, recull el diari nord-americà 'The Hill'.

La sortida deixa una mica més diàfan el camí al seu company de fórmula, Donald Trump, després d'una campanya iniciada al juny amb la promesa d'un "lideratge diferent" després de criticar obertament a Trump.

Pence va ser clau per a la certificació dels resultats de les eleccions presidencials de 2020, en què va ser elegit Joe Biden malgrat les denúncies de frau plantejades per Trump. Després d'això va llançar una campanya emparada en les idees més conservadores del partit en contrast amb altres discursos com els de Trump o Ron DeSantis.

En qualsevol cas sempre ha estat per darrere en enquestes i recaptació d'altres líders com els propis Trump i DeSantis o Nikki Haley.