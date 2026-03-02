EUA/Iran.- Augmenten a sis els militars nord-americans morts per l'ofensiva d'EUA contra Iran

Europa Press/Contacto/Us Navy/U.S. Navy
"La propera fase serà encara més dura per a Iran del que és ara", diu el secretari d'Estat
MADRID, 2 març (EUROPA PRESS) -
El balanç de militars nord-americans morts per l'ofensiva llançada el dissabte contra Iran per escapçar a la República Islàmica ha augmentat a sis, segons ha confirmat aquest dilluns el Comandament Central de l'Exèrcit d'Estats Units (CENTCOM).
"Fins a les 16.00, hora de l'est, del 2 de març, sis militars nord-americans han mort en combat. Les forces nord-americanes han recuperat recentment les restes de dos militars el parador dels quals es desconeixia en una instal·lació atacada durant els primers atacs d'Iran a la regió", ha indicat el CENTCOM en un missatge difós en xarxes socials.
No obstant això, el CENTCOM no ha volgut desvetllar la identitat dels caiguts a l'espera que passin 24 hores des que siguin informades les famílies. Al vespre, l'Exèrcit ja va informar de la mort de quatre militars després que un quart soldat ferit morís a causa de les seves ferides.
FASE "ENCARA MÉS DURA"
El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha assegurat en declaracions a la premsa des del Capitoli que "la propera fase serà encara més dura per a Iran del que és ara". "No desvetllaré els detalls dels nostres esforços tàctics, però vindran cops més durs per part de l'Exèrcit nord-americà", ha dit.
En aquest sentit, ha reiterat que l'objectiu de la missió és "la destrucció de les seves capacitats de míssils balístics i les seves capacitats navals", així com les seves capacitats per fabricar-los. "Esperem que el poble iranià pugui enderrocar a aquest govern i establir un nou futur per a aquest país. Ens encantaria que això fos possible", ha asseverat.
Rubio ha defensat que l'aiatol·là Alí Jamenei era "un clergue radical". "Tot aquest règim està dirigit per clergues radicals que no prenen decisions geopolítiques, sinó decisions basades en la seva visió de la teologia, que és apocalíptica", ha argüït.