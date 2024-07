EUA reforça la seguretat en la Convenció Nacional Republicana després de l'intent d'assassinat de Trump

El Servei Secret recalca que el dispositiu en Milwaukee "ha estat revisat i reforçat" després de l'atemptat a Pennsilvània



MADRID, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

El Servei Secret d'Estats Units ha anunciat un "reforç" del dispositiu de seguretat entorn de la Convenció Nacional Republicana que se celebra aquest dilluns en Milwaukee després de l'intent d'assassinat del dissabte contra l'ex-president Donald Trump durant un acte de campanya a Pennsilvània.

La directora de l'organisme, Kimberly Cheatle, ha indicat que el que va passar a Pennsilvània "ha portat, de forma comprensible, a preguntes sobre possibles actualitzacions o canvis en la seguretat de la Convenció Nacional Republicana" i ha indicat que el dispositiu "ha estat revisat i reforçat després del tiroteig de dissabte".

Així, ha assenyalat en un comunicat publicat a la seva pàgina web que els plans de seguretat per a aquest tipus d'actes "són dissenyats per ser flexibles" i ha indicat que "el Servei Secret adaptarà de forma contínua les seves operacions segons sigui necessari mentre progressen les convencions per garantir el major nivell de seguretat per als participants, voluntaris i la ciutat de Milwaukee".

"A més de les millores de seguretat addicionals que proporcionem al juny a l'equip de l'ex-president Trump, també hem engegat canvis en el seu destacament de seguretat des del dissabte per garantir la seva protecció contínua durant la convenció i la resta de la campanya", ha assegurat Cheatle.

En aquest sentit, ha afirmat que l'organisme treballa amb totes les agències federals, estatals i locals "per entendre el que va passar" el dissabte i perquè "un succés d'aquest tipus mai torni a passar". "Entenem la importància de la revisió independent anunciada pel president (Joe) Biden i participarem totalment en ella", ha explicat.

Cheatle ha expressat les seves condolences al mort pels trets de l'atacant i ha destacat que "el personal del Servei Secret sobre el terreny va actuar ràpidament durant l'incident, amb la neutralització del tirador per part de l'equip de franctiradors i l'engegada de mesures de protecció per a garantir la seguretat de l'ex-president Donald Trump".

"Des del tiroteig, he estat en contacte constant amb el personal del Servei Secret a Pennsilvània, que va treballar per mantenir la integritat de l'escena del crim fins que el FBI va assumir el seu paper com a principal agència d'investigació de l'intent d'assassinat", ha manifestat, abans d'apuntar que també ha estat en contacte amb l'equip de seguretat de Trump i ha traslladat a Biden els detalls del succés.

"El Servei Secret té la responsabilitat de protegir als líders actuals i previs de la nostra democràcia", ha dit Cheatle. "És una responsabilitat que em prenc increïblement de debò i estic compromès a complir aquesta missió", ha postil·lat.

1.700 MILITARS

Les forces de seguretat explicaran a més amb el suport de 1.700 militars, en la seva majoria membres de la Guàrdia Nacional. També hi ha un petit contingent de tropes convencionals, segons ha revelat la portaveu adjunta del Pentàgon, Sabrina Singh.

"Aquest personal està format principalment per la Guàrdia Nacional de Wisconsin, Minnesota i Dakota del Nord. Donarà suport civil (artificiers) i seguretat i quedarà a la disposició de qualsevol necessitat que sorgeixi per protegir vides, propietat i mantenir la pau, l'ordre i la seguretat pública", ha explicat, segons recull la cadena CNN.

Els militars recolzaran així el treball de la policia federal (FBI), el Servei Secret i el Departament de Policia Metropolitana de Milwaukee "en operacions 24/7". Singh ha indicat que aquest desplegament estava previst abans de l'intent d'assassinat de Trump a Pennsilvània i que fins al moment no hi ha cap petició per a l'enviament de suport addicional.

La convenció del Partit Republicà arrencarà durant la jornada amb l'objectiu de certificar la candidatura de Trump a la Casa Blanca en les eleccions de novembre. El magnat, que marxava al capdavant o prop d'un empat tècnic amb Biden en les enquestes, ha vist com la seva figura ha adquirit una dimensió heroica als ulls dels seus simpatitzants després de sobreviure a un intent d'assassinat a Pennsilvània.

El Fiserv Forum serà l'escenari de quatre dies d'esdeveniments que començaran amb un plat fort com és l'anunci, possiblement aquest mateix dilluns, de l'acompanyant de Trump com a nominat a la Vice-presidència del país. Sonen com a candidats seriosos el governador de Dakota del Nord, Doug Burgum; el senador per Ohio J.D.Vance i el senador per Florida Marco Rubio.