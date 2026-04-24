EUA engega un nou protocol per restituir l'execució per escamot d'afusellament a nivell nacional

MADRID, 24 abr. (EUROPA PRESS) -
El Departament de Justícia d'Estats Units ha anunciat aquest divendres l'engegada d'un nou protocol sobre l'aplicació de la pena de mort que contempla la restitució de l'execució per escamot d'afusellament a nivell nacional i la "simplificació", en termes generals, "dels procediments interns per agilitar" el rumb judicial dels casos que involucren la pena cabdal.
"L'administració anterior va incomplir el seu deure de protegir al poble nord-americà en negar-se a perseguir i aplicar el càstig màxim contra els criminals més perillosos, inclosos terroristes, assassins de nens i assassins de policies", ha assenyalat en un comunicat el fiscal general interí, Todd Blanche.
Idaho, Mississippi, Oklahoma, Carolina del Sud i Utah són els únics estats del país que utilitzen l'escamot d'afusellament per a la pena de mort. Idaho l'empra com a mètode principal d'execució mentre que a la resta d'estats queda a decisió del condemnat.
Dins dels procediments per reforçar la pena de mort, el Departament sotmetrà a consideració en les properes setmanes una norma que faculti els estats per agilitar la revisió federal d''habeas corpus' en casos de pena de mort. "D'adoptar-se, aquesta norma reduiria en anys el període entre la condemna i l'execució en els casos de pena de mort estatals", ha explicat el Departament.
De la mateixa forma, ha restablert el protocol d'execució adoptat durant el primer mandat del president Trump, que utilitza el pentobarbital com a agent letal malgrat que un informe de l'administració anterior va recollir un estudi científic que determinava que produïa una fugida de líquid d'edema cap als pulmons, generant així la sensació d'ofegament i incrementant el mal en el reclús.
El Departament de Justícia ha llançat, sobre aquest tema, un nou informe que examina els mètodes d'execució utilitzats durant l'Administració Biden i en el qual conclou que l'ús del pentobarbital és "compatible amb la Vuitena Esmena".
"Aquests estudis no distingeixen de forma consistent entre edema significatiu i mínim, ni indiquen si els reclusos van expressar o van manifestar mal o malestar durant l'execució. Si bé aquests estudis limitats indiquen la possibilitat d'edema en alguns individus executats amb pentobarbital, l'informe no va tenir en compte l'evidència que demostra que, fins i tot si es produeix edema, els reclusos no senten mal associat a l'execució", resa el text.
El Departament de Justícia publicarà, a més, una proposició de llei que prohibiria als reclusos condemnats a mort "presentar peticions de clemència" fins que les "decisions judicials en l'apel·lació directa del reclús i en el seu primer recurs col·lateral siguin definitives".
D'altra banda, també planteja reubicar o ampliar el corredor de la mort o construir un centre d'execució addicional per permetre mètodes d'execució més diversos en el marc d'un paquet de mesures impulsat amb l'objectiu de "dissuadir" als criminals de cometre crims, "fer justícia a les víctimes i brindar un tancament als éssers estimats supervivents".