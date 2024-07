EUA.- Donald Trump escull el senador per Ohio James David Vance com a candidat a vicepresident

MADRID, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units Donald Trump ha anunciat aquest dilluns en el marc de la Convenció Republicana que se celebra a Milwaukee que el senador per Ohio James David Vance serà el seu candidat a vicepresident per a les eleccions presidencials, fixades per al 5 de novembre.

"Després d'una llarga deliberació i reflexió, i considerant el tremend talent de molts, he decidit que la persona més adequada per assumir el càrrec de vicepresident dels Estats Units és el senador J.D. Vance de l'estat d'Ohio", ha indicat Trump a la xarxa social Truth Social.

El Partit Republicà comença aquest dilluns a Milwaukee (Wisconsin) una convenció nacional que certificarà la candidatura de Donald Trump a la Casa Blanca en el millor moment de la campanya electoral del magnat i que es produeix només hores després de l'intent d'assassinat contra el magnat.