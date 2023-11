Dimiteix el ceo de Binance, Changpeng Zhao, i tant ell com l'empresa admeten ser culpables de frau

MADRID, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de Binance, Changpeng Zhao, dimitirà com a part d'un acord amb el Govern nord-americà que inclou que es declarin culpables tant ell com l'empresa de càrrecs relacionats amb rentat de diners i l'abonament d'una multa de 50 milions de dòlars (45,9 milions d'euros) per a Zhao i de 4.300 milions de dòlars (3.943 milions d'euros) per a Binance.

Segons ha avançat el diari 'The Wall Street Journal', Zhao renunciarà al càrrec i admetrà la seva culpabilitat per rentat de diners, fet pel qual també pagarà una multa després d'acordar-ho amb el Departament del Tresor i la Comissió de Negociació de Futurs de Productes Bàsics dels Estats Units.

Els càrrecs contra Binance es van presentar formalment el març passat i, després de dos anys d'investigació, les autoritats nord-americanes van determinar que l'empresa no s'havia registrat com a operador, requisit necessari per a realitzar la compravenda de criptomonedes als Estats Units.

Segons el tribunal, entre l'agost de 2017 i l'octubre de 2022, Binance i Zhao van incórrer en un "esforç calculat i deliberat" per operar als Estats Units sense respectar els estàndards regulatoris pertinents. Així mateix, Binance hauria "instruït" als seus clients al país perquè evadissin els controls que la pròpia companyia pretenia implantar per "prevenir i detectar violacions de la legislació".

Aquestes actuacions s'emmarquen en el creixent zel que els organismes nord-americans estan aplicant sobre les plataformes de criptomonedes per evitar conductes fraudulentes i il·lícites.