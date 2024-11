Detingut un treballador electoral de Georgia després d'amenaçar amb posar una bomba en un centre de votació

El secretari d'Estat apunta Rússia com a responsable de les presumptes amenaces

MADRID, 5 nov. (EUROPA PRESS) -

Un treballador electoral dels Estats Units ha estat detingut després d'enviar suposadament una carta a l'oficina de la ciutat de Gray, a Georgia, en la que amenaçava amb posar una bomba en el centre de votació del disputat estat, que ha registrat una gran participació des que es va iniciar el termini per votar de forma anticipada.

El Departament de Justícia dels Estats Units ha indicat en un comunicat que el sospitós, que ha estat identificat com a Nicholas Wimbish, de 25 anys, hauria escrit la missiva fent-se passar per un votant censat a Georgia després d'haver protagonitzat un altercat amb un d'ells a mitjan octubre.

A la carta, en la qual s'assenyalava a si mateix, assegurava que estava "conspirant" i "distraient als votants". A més, amenaçava amb "violar les dones" i assegurava "vigilar tots els seus moviments". Al final del text assegurava que havia col·locat una "joguina explosiva" al centre de votació.

La Fiscalia l'ha imposat per donar informació falsa sobre una amenaça amb bomba i mentir l'FBI, entre d'altres. En cas de ser trobat culpable podria enfrontar-se a una pena de fins a 25 anys a la presó.

El secretari d'Estat de Georgia, el republicà Brad Raffensperger, ha apuntat Rússia com a responsable de les presumptes amenaces, si bé s'ha negat a donar més detalls sobre com han arribat a aquesta conclusió, segons ha recollit la cadena CNN.

"Sembla que estan tramant actes malintencionats i no volen que tinguem unes eleccions tranquil·les, justes i correctes", ha subratllat, agregant que "qualsevol cosa" que pugui portar a la confrontació és una "victòria" per a ells.

Georgia és un dels estats clau per a aquestes eleccions, i és que l'ex-president Donald Trump va perdre allà per una diferència d'11.779 vots en els anteriors comicis, la qual cosa el va portar a intentar pressionar per aconseguir la revocació dels resultats electorals.

Tant Trump com la vice-presidenta, Kamala Harris, han realitzat una intensa campanya a l'estat a causa de la gran disputa que existeix en el mateix, si bé l'ex-mandatari lidera les últimes enquestes amb prop d'un punt percentual de diferència.