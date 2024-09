Detingut un pakistanès resident a Canadà acusat de planejar un atemptat contra un centre jueu de Nova York

MADRID, 7 set. (EUROPA PRESS) -

Un ciutadà pakistanès resident a Canadà ha estat detingut prop de la frontera amb Estats Units, acusat de planejar un "atemptat terrorista" contra un centre jueu de Brooklyn (Nova York), ha informat aquest divendres el Departament de Justícia d'Estats Units.

"L'acusat va planejar un atemptat terrorista a la ciutat de Nova York cap al 7 d'octubre d'aquest any amb l'objectiu declarat de massacrar, en nom d'Estat Islàmic, el major nombre possible de persones jueves", ha declarat el fiscal general d'Estats Units, Merrick B. Garland, en un comunicat.

L'assenyalat és Muhammad Shahzeb Khan, també conegut com Shazeb Jadoon, un jove de 20 anys, i se li acusa de "intentar proporcionar suport material i recursos" a l'organització terrorista, càrrecs pels quals compareixerà davant d'un tribunal de Montreal (Canadà) el proper 13 de setembre, segons recull la cadena CTV News. D'acord amb les autoritats nord-americanes, que sol·licitaran la seva extradició, s'enfronta a una pena màxima de 20 anys de presó.

La detenció va tenir lloc aquest dimecres a la ciutat canadenca d'Ormstown, a 20 quilòmetres de la frontera amb Estats Units, on havia intentat entrar l'acusat per dur a terme un "tiroteig massiu en suport" d'Estat Islàmic contra un "centre jueu" a Brooklyn, Nova York.

Segons informa el Departament de Justícia, Khan va fer públic el seu "suport" a Estat Islàmic el novembre de 2023, amb la difusió de "vídeos, literatura i propaganda" a xarxes socials.

Posteriorment, va començar a conversar a través d'una aplicació de missatgeria instantània amb dos "agents de la llei encoberts", als quals va confirmar els seus plans de crear "una cèl·lula real (...) de simpatitzants" del grup terrorista per dur a terme un "assalt coordinat emprant rifles de tipus AR" contra "jueus israelians" dispersos per la ciutat.

A més, el jove va insistir que "el 7 i l'11 d'octubre són els millors dies per atemptar contra els jueus", perquè "el 7 d'octubre segur que hi haurà protestes i l'11 d'octubre és (la festa de) Yom Kipur", en al·lusió al dia del perdó, el més solemne del calendari jueu.

El detingut va escollir Nova York perquè "és perfecta per atacar als jueus". "Encara que no ataquem cap esdeveniment[,] podríem acumular fàcilment un munt de jueus", va assenyalar en les seves converses amb els agents, assegurant que "anem a anar a massacrar-los".

"L'acusat estava presumptament decidit a matar a persones jueves aquí a Estats Units, gairebé un any després de l'horrible atac d'Hamàs contra Israel", ha assegurat el director de l'Oficina Federal d'Investigació d'Estats Units (FBI), Christopher Wray.

"Estic orgullós del magnífic treball realitzat per l'equip del FBI i els nostres socis per desbaratar el pla de Khan. La lluita contra el terrorisme segueix sent la principal prioritat del FBI", ha assenyalat sobre la investigació en la qual estan implicades les oficines d'aquest cos a Nova York, Chicago i Los Angeles.

Per la seva banda, el fiscal ha agraït la labor del FBI i la "ràpida" i "decisiva" actuació de la Policia canadenca, al mateix temps que ha assegurat que seguirà treballant per "contrarestar agressivament l'amenaça" d'Estat Islàmic i "els seus partidaris".

"Les comunitats jueves, igual que totes les comunitats d'aquest país, no haurien d'haver de témer ser objecte d'un atemptat terrorista motivat per l'odi", ha asseverat.