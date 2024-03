Biden anuncia que el Govern federal assumirà tot el cost de la reparació del pont de Baltimore

MADRID, 26 març (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat aquest dimarts que presentarà davant del Congrés una proposta perquè el Govern federal assumeixi el cost de la reparació del pont Francis Scott Key, Baltimore, hores després que un vaixell xoqués contra ell, provocant el seu col·lapse.

"La meva intenció és que el Govern federal pagui el cost total de la reconstrucció d'aquest pont. Espero que el Congrés recolzi aquesta proposta", ha expressat el cap de la Casa Blanca en una breu compareixença, en la qual també ha agraït els esforços de les autoritats i els serveis de rescat.

Biden també ha apuntat que no hi ha indicis que l'accident del pont Francis Scott Key hagi estat intencional i ha remarcat que la seva Administració farà tot el possible per contrarestar l'ocorregut.

Així mateix, ha assenyalat que ha estat en contacte amb les autoritats locals i ha promès que visitarà Baltimore "el més ràpid que pugui".

D'acord amb les últimes informacions, el vaixell 'Dali' va alertar poc abans de l'impacte contra el pont que patia problemes tècnics, la qual cosa va permetre a les autoritats de la zona tallar el tràfic de cotxes sobre el riu Patapsco i que només hi hagués vuit vehicles sobre l'estructura quan aquesta es va enfonsar.

En el moment de l'incident hi havia vuit persones creuant el pont, dos de les quals han estat trobades amb vida en el riu i traslladades a un hospital. La recerca de les altres sis continua.