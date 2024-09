Etna Estrems substituirà Montse Bassa com a diputada d'ERC al Congrés

GIRONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -

La regidora d'ERC a l'Ajuntament de l'Escala (Girona) Etna Estrems serà la nova diputada del partit al Congrés, després de la renúncia de Montse Bassa, que ha format part del Grup Republicà des del 2019.

Estrems va ser número 3 de la llista d'ERC per Girona en les eleccions generals del juliol del 2023, i entra com a diputada després que el número 2, l'exdiputat Joan Margall, ha renunciat a l'acta per motius familiars i professionals, informa la federació regional d'ERC a Girona en un comunicat.

A més del seu càrrec com a regidora, Estrems és consellera comarcal des del 2015, i també està implicada en el moviment feminista i les polítiques pels drets i el benestar animal.

DIMISSIÓ DE MONTSE BASSA

Montse Bassa, germana de l'exconsellera de la Generalitat i condemnada pel procés Dolors Bassa, ha notificat aquest mateix dilluns la seva renúncia a la direcció del Grup.

En un comunicat, ERC ha agraït la feina de Bassa i ha remarcat que, des que es va estrenar al Congrés, "es va comprometre amb la lluita antirepressiva i la defensa de la llengua catalana", amb un paper clau per aprovar la llei d'amnistia i aconseguir que el català es parli a la cambra baixa.