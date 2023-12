Un estudi de Plataforma per la Llengua defensa la legalitat d'oficialitzar el català a la UE

És obra de Karen McAuliffe (Universitat de Birmingham) i Takis Tridimas (King's College)



BARCELONA, 6 des. (EUROPA PRESS) -

Plataforma per la Llengua ha presentat aquest dimecres a Brussel·les un informe internacional impulsat per l'entitat, segons el qual "no hi ha cap impediment legal" perquè el català esdevingui la 25 llengua oficial de la UE, informa en un comunicat.

Ho han explicat en roda de premsa el president de l'entitat, Òscar Escuder, al costat dels autors, que són experts en dret i règim lingüístic europeu.

Són Karen McAuliffe, professora de Dret i Llengua a la Universitat de Birmingham, i Takis Tridimas, professor de Dret Europeu en el King's College de Londres i codirector del Centre de Dret Europeu en aquesta institució, coordinats en l'estudi pel jurista Pol Cruz-Corominas.

El treball analitza els principals punts sobre la legalitat d'oficialitzar el català: si cal ser llengua oficial en un estat membre per ser oficial a la UE; si cal ser llengua oficial arreu del territori d'un estat membre o n'hi ha prou amb ser-ho en una part; i si és imprescindible que la llengua estigui prèviament esmentada en els Tractats per ser oficial.

Els experts critiquen que el Consell de la UE va ser restrictiu l'any 2004 amb una petició de semi-oficialitat del català, al·legant aleshores que no era una llengua esmentada en els Tractats: l'informe considera que aquest no va ser un criteri legal, sinó d'interessos polítics.

A més, afirma que el Tractat actual és més inclusiu amb llengües com el català, per la qual cosa negar-ne ara l'oficialitat tindria menys cabuda legal que aleshores.

ELS AUTORS

En la roda de premsa, Cruz-Corominas ha considerat paradoxal que es denegués l'oficialitat ara, mentre la UE defensa el multilingüisme i protegir també les llengües no estatals.

Takis Tridimas ha explicat que el Consell de la UE té tota la discrecionalitat per decidir quines són les llengües oficials i que no hi ha cap impediment legal per oficialitzar el català.

I Karen McAuliffe ha destacat la flexibilitat del règim lingüístic de la UE i que fins ara s'ha adaptat a les seves necessitats polítiques i pragmàtiques, segons ella.

El president de la Plataforma, Òscar Escuder, ha dit que ja han enviat l'informe a totes les representacions permanents europees i que l'entitat es reunirà aquest dijous a Madrid amb una ambaixada per explicar-ne les conclusions.