Un estudi certifica l'estratègia de transformació logística del Port de Tarragona

PORT DE TARRAGONA - Arxiu
TARRAGONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
Un estudi de la Universitat Rovira i Virgil (URV) ha certificat l'estratègia de transformació del model logístic del Port de Tarragona com a full de ruta per millorar la competitivitat de l'enclavament, informa la infraestructura en un comunicat aquest dijous.
L'informe conclou que el port "manté la seva fortalesa gràcies a una alta especialització" en els tràfics petroquímics i agroalimentaris, i assenyala la necessitat de diversificar els tràfics i reforçar la connectivitat.
Apunta que la transformació del model logístic "dona resposta a aquests reptes", mitjançant un sistema d'espais intermodals que ha qualificat de robust.
Aquest sistema està format per les terminals de la Boella i Guadalajara-Marchamalo, la futura terminal del moll d'Andalusia i la zona d'activitats logístiques (ZAL).
D'altra banda, assenyala la necessitat d'impulsar la col·laboració amb el Port de Barcelona per "garantir la fortalesa del sector logístic de Catalunya".