Estrenen a Tarragona el documental sobre la lluita contra l'abocament d'un vaixell enfonsat el 1937

TARRAGONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
Salvament Marítim ha presentat aquest dimecres al Teatret del Serrallo, a Tarragona, el documental sobre l'operació Woodford, una actuació de busseig que es va fer el 2012 per extreure 450 m3 d'hidrocarbur que romania als tancs d'un petrolier enfonsat a la costa de Castelló el 1937.
El documental recull la feina duta a terme des del 2009 per eliminar el risc de contaminació que suposava el derelicte del petrolier anglès Woodford, enfonsat el 1937 davant la costa de Castelló després de ser torpedinat per un submarí italià durant la Guerra Civil, informa Salvament Marítim en un comunicat aquest dimecres.
La crònica estrenada permet conèixer detalladament les fases d'aquesta operació, la tecnologia utilitzada i l'esforç humà que va fer possible una fita en la lluita contra la contaminació marina i que va esdevenir una "actuació sense precedents".