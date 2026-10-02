Estrems (ERC): Junts en habitatge defensa una part dels catalans amb molts pisos que no arriba a l'1%

Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
La diputada d'ERC Etna Estrems ha afirmat aquest divendres que la política d'habitatge de Junts defensa un percentatge "molt petit" dels catalans que no arriba a l'1% de la població i que té moltíssims pisos segons alerta.
"Ens hauríem de preguntar per què ho fan", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, en què ha assegurat que és una irresponsabilitat votar en contra dels decrets d'habitatge que aquest divendres es voten al Congrés i que Junts ja ha avisat que no hi donarà suport.
Estrems ha expressat que els decrets són d'emergència i no estructurals i que malgrat que a "nosaltres tampoc no ens convencen, són uns decrets que aturen la sagnia".
Preguntada pel fet que el Govern central hagi plantejat el vot públic per crida, ha afirmat que li sembla correcte: "És veritat que prémer un botó és molt senzill, o és més senzill, i posar-se dret i demostrar de viva veu de part de qui estàs, a quin costat de la foto et posiciones, doncs està molt bé".
Sobre si creu que el president del Govern central, Pedro Sánchez, convocarà eleccions anticipades si els decrets no prosperen, ha dit que "de Pedro Sánchez en podem esperar qualsevol cosa", tot i que ha negat saber quina decisió podria prendre.