Estrella Galán enalteix a Sumar com "la força de pau" al Govern central de coalició amb el PSOE

BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

La cap de llista de Sumar per a les eleccions europees, Estrella Galán, ha enaltit al seu partit com "la força de pau" al Govern central de coalició junt amb el PSOE, ja que va ser qui va proposar el reconeixement de l'Estat palestí.

Així mateix, ha afirmat que no poden quedar-se aquí ja que, al seu judici, "el genocidi s'atura" amb un embargament d'armes a Israel, sumant-se a la demanda de Sud-àfrica contra Netanyahu i considerant les relacions diplomàtiques amb el país hebreu.

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dimarts a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, on també ha indicat que l'objectiu de Sumar després dels comicis europeus és el mateix que a l'Executiu, és a dir, protegir als treballadors i "ser la força que avanci per millorar la vida de les persones".

Respecte a les diferències amb Podem, ha apuntat que Sumar està en les institucions per governar: "Aquest és l'ADN de Sumar, i para això cal tenir capacitat de diàleg i de negociació".

En preguntar-li per la migració, ha reivindicat la gestió del Ministeri d'Inclusió enfront de la del Ministeri de l'Interior en aquesta qüestió, i ha criticat que "el pacte migratori que el partit socialista ha aprovat amb els populars no va en aquest camí".