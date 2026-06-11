Estrella Damm presenta la campanya d'estiu que celebra els 150 anys d'història de la marca

BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -
Estrella Damm ha presentat aquest dijous la seva campanya d'estiu, que té com a lema 'La llegenda del Canyut', amb la qual vol celebrar els 150 anys d'història de l'empresa, informa en un comunicat.
La campanya és "una història d'amor pel Mediterrani que homenatja els valors, la cultura i l'estil de vida que l'han inspirat des dels seus inicis".
Ho explica a través de la història del Canyut, explicada per figures de la gastronomia, la música, el cinema, l'esport i la creació de contingut que "encarnen els valors que han inspirat la marca".
Entre els participants hi ha Álvaro Cervantes, Laia Costa, Oriol Pla, Santi Balmes, Jessica Goicoechea, Lily Rowland, Iria del Río, Rels B, Àngela Mármol, Mireia Oriol, Marc Cucurella, Paula Malia, Eric Garcia, Claudia Pina, Jordi Roca, Mushka, Greta o Nil Ojeda, entre d'altres.
La banda sonora de la campanya l'ha ideada la banda nord-americana The Beach Boys amb 'Wouldn't be nice'.