Estrella Damm obté la màxima distinció en els Great Taste Awards

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
Estrella Damm ha obtingut tres estrelles, la màxima distinció, en els Great Taste Awards, i és l'"única cervesa d'Espanya que ha rebut tres estrelles en aquesta edició", informa Damm en un comunicat aquest dimecres.
L'empresa ha explicat que aquests premis estan organitzats per Guild of Fine Food i que són "el certamen d'alimentació i begudes més gran i prestigiós del món".
Les tres estrelles, la màxima distinció del concurs, es concedeixen únicament als productes més ben valorats: només el 2% de les més de 15.000 referències presentades ha obtingut aquest reconeixement.
Ha assegurat que el guardó "consolida a Estrella Damm com la cervesa d'Espanya més premiada de la història", i ha recordat que, el 2025, va rebre 16 reconeixements internacionals.
Entre els premis, ha destacat l'Or amb una puntuació de 100 sobre 100 en els World Beer Challenge --la màxima nota atorgada pel concurs-- i el reconeixement Country Winner en la categoria International Lager dels World Beer Awards, que la va acreditar com "la millor cervesa lager d'Espanya".