Estrella Damm homenatja els "estius de sempre" en la nova campanya 'Mediterràniament'

BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

La nova campanya 'Mediterràniament' d'Estrella Damm es titula 'El mateix de sempre' i ha estat concebuda com "una oda als estius de sempre", al paisatge, a la cultura i a la gastronomia del Mediterrani, informa la companyia cervesera en un comunicat aquest dimecres.

Protagonitzada per les joves promeses del cinema català Quim Àvila, Pol Hermoso, Ariadna Llobet, Blanca Parés i Albert Salazar, la campanya també compta amb la participació de Quim Gutiérrez --qui el 2015 va protagonitzar 'Vale', el primer curtmetratge d'Estrella Damm--, Georgina Amorós i els fundadors de la marca de joieria masculina TwoJeys, Biel Juste i Joan Margarit.

L'espot narra la història de 5 amics que decideixen tornar a passar l'estiu junts: "Les vivències es renoven, els llaços s'enforteixen i, any rere any, reviuen tot un univers d'emocions i records compartits que converteixen l'estiu en molt més que una estació de l'any", expliquen.

Josep Montero (cantant d'Oques Grasses) i Rita Payés són els encarregats de posar música a 'El mateix de sempre' amb una versió del tema 'Another Sunny Day' de la banda escocesa Belle and Sebastian, produïda per Arnau Vallvé especialment per a l'ocasió i que ja es pot escoltar en les plataformes musicals Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, Deezer o Tidal, entre d'altres.

IDEA D'ORIOL VILLAR

'El mateix de sempre' és una idea original d'Oriol Villar --creador del concepte 'Mediterràniament' d'Estrella Damm-- que ha estat dirigida per Nicolás Méndez, de la productora Canada, conegut per dirigir videoclips per a grans artistes com Rosalía, Travis Scott i Camila Cabello, entre d'altres.

Des d'aquest dimecres, 'El mateix de sempre' es pot veure en el canal de YouTube i a través de les xarxes socials d'Estrella Damm, a més de www.estrelladamm.com.