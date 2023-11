Estrasburg dona la raó a Espanya en la condemna al raper Pablo Hasél per terrorisme i injúries a la Corona

BRUSSEL·LES, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha donat la raó a Espanya en la condemna del raper Pablo Hasél a 9 mesos de presó pels delictes d'enaltiment del terrorisme i injúries i calúmnies contra la Corona i les institucions de l'Estat per uns tuits i una cançó.

En la sentència d'aquest dijous, el tribunal amb seu a Estrasburg assenyala que el recurs presentat per la defensa del músic és "infundat" i considera que la sentència de l'Audiència Nacional va tenir en compte la llibertat d'expressió i la condemna no va ser "desproporcionada".

La decisió, que és definitiva, s'ha pres per unanimitat. Hasel va acudir al TEDH en considerar vulnerats, entre d'altres, els seus drets a la llibertat de pensament i d'expressió.

L'Audiència Nacional el va condemnar a dos anys de presó, una pena que després la sala d'apel·lació va rebaixar fins als 9 mesos. La sala va reduir la pena en entendre que s'havia d'aplicar el mínim legal perquè els tuits no suposaven un "risc real" per a les persones tot i que subratllava que no s'ajustaven a la llibertat d'expressió o a la creació artística perquè traspuaven violència i suposaven una banalització del terrorisme, l'enaltien i el justificaven.