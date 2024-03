Estrada guanya la consulta interna de la CUP per ser candidata el 12M, a l'espera de ser ratificada

BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada ha guanyat la consulta interna de la formació anticapitalista per ser candidata a les eleccions catalanes del 12 de maig per la província de Barcelona, a l'espera de la ratificació de les llistes pel partit, segons ha avançat el diari 'Ara' i ha confirmat Europa Press.

Així es desprèn d'un procés de votació telemàtic que ha obert la CUP aquest diumenge i que ha finalitzat aquest dilluns, en el qual la militància ha hagut de decidir entre les diputades Laia Estrada i Laure Vega per liderar la candidatura dels 'cupaires', segons expliquen fonts de la formació a Europa Press.

La CUP ha celebrat aquesta consulta per escollir entre dues propostes que porten diferents noms per ocupar les 5 primeres posicions de la llista per la demarcació de Barcelona, mentre que per a les altres tres províncies catalanes solament s'ha presentat una llista.