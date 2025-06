Estrada diu que Salellas ja no milita a la CUP i li trasllada el seu "malestar"

Afirma que si fos militant li haurien exigit no assumir la defensa de l'exdirigent socialista

BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -

La líder de la CUP al Parlament, Laia Estrada, ha assegurat que l'advocat Benet Salellas, que assumirà la defensa de l'exdirigent socialista Santos Cerdán, ja no és militant de la CUP, i ha explicat que li han traslladat el seu "malestar" per haver assumit la defensa de l'exsecretari d'Organització del PSOE.

En unes declaracions aquest dimecres a la cambra catalana, la líder dels cupaires ha detallat que Salellas "es va desvincular de l'organització ja fa mesos".

"No podem exercir cap responsabilitat sobre ell. No obstant això, volem deixar clar que, si fos militant nostre, li hauríem exigit que no assumís aquesta defensa. De fet, li hem traslladat el nostre malestar", ha subratllat Estrada.

La diputada anticapitalista ha explicat que l'advocat els ha respost que entén que la CUP doni explicacions i aclareixi que ja no és militant, i també ha assegurat que no han parlat amb el germà de Benet Salellas i alcalde de Girona, Lluc Salellas, sobre aquest assumpte.

Estrada ha subratllat el "compromís inequívoc de la CUP en la lluita contra la corrupció durant moltíssims anys", i ha sostingut que això és inqüestionable.

Sobre el cas Cerdán ha afirmat que "la corrupció és inherent al règim del 78, ara és el PSOE, fa uns anys era el PP", i ha afegit que a la CUP no els ha sorprès el que s'ha descobert després de l'informe de l'UCO.