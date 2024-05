Estrada diu que la CUP representa l'"esperit del 15M" i crida al vot de Podem

BARCELONA, 7 maig (EUROPA PRESS) -

La candidata de la CUP a les eleccions catalanes, Laia Estrada, ha defensat que el seu partit representa "la part més fidel de l'esperit del 15M" i ha fet una crida als votants de Podem perquè donin suport a la CUP, després que la formació morada va decidir no presentar-se a les eleccions catalanes.

En una entrevista publicada aquest dimarts per 'El Nacional' recollida per Europa Press, Estrada ha assegurat que l'esperit del 15M "va quedar atrapat en el búnquer del 78 quan va entrar al Govern espanyol", i ha retret a Sumar que accepti les limitacions que els posa el PSOE.

"Aquella part rebel que es vol posar a la disposició de la gent no pot confiar en un espai com els Comuns", ha expressat la candidata, que ha reivindicat la CUP com un partit que, segons ella, no se subordinarà a l'agenda política del PSOE, ni de la patronal ni de les grans fortunes.