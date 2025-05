Estrada diu que la CUP no signa el Pacte per la Llengua per fer-se "de la mà de l'Estat"

BARCELONA 11 maig (EUROPA PRESS) -

La líder de la CUP en el Parlament, Laia Estrada, ha assegurat que la CUP no signarà el Pacte Nacional per la Llengua perquè es fa "de la mà de l'Estat", i no per estar en contra del pacte, i ha retret al PSC que és qui millor defensa els interessos de l'Estat a Catalunya.

En declaracions als mitjans aquest diumenge, ha dit que les propostes del Pacte són una contradicció i poden quedar "en paper mullat si no s'està disposat a plantar cara a l'Estat".

Ha afegit que el partit va encoratjar al conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, i a col·lectius i entitats a participar en el pacte, i que la CUP reconeix algunes de les mesures del Pacte: "Algunes no només les compartim, sinó que les hem formulat nosaltres".

Estrada ha criticat que el Pacte "no conté absolutament res en relació amb l'ofensiva judicial de l'Estat espanyol" contra el català, i ha assegurat que hi ha àmbits en què aquesta ofensiva es veu de forma nítida, com l'educativa.

"Les sentències contra el català evidencien aquesta ofensiva i aquest pacte ho ignora", ha advertit, i la CUP ho considera una contradicció.