Estrada (CUP) veu que Junts "fa el joc" a Aliança Catalana amb el pacte de repartiment de migrants

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -

La líder de la CUP al Parlament, Laia Estrada, ha assegurat aquest dimarts que Junts "fa el joc" a Aliança Catalana posant el focus en la immigració, després de l'acord assolit entre Junts i el PSOE per al repartiment de menors migrants entre comunitats autònomes.

"Junts posa el focus en la immigració perquè està agafant el marc d'Aliança Catalana per por de perdre vots. I això alimenta aquest discurs de focalitzar-se en la immigració com si fossin els responsables de totes les problemàtiques i de tot el malestar que pateixen el conjunt de les classes populars", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.

Ha afirmat que Junts ha esdevingut respecte a Aliança Catalana "el que el PP és a Vox", i també ha assenyalat el PSC, per les detencions aquest cap de setmana de tres persones detingudes per la destrossa d'una carpa d'Aliança Catalana.

Sobre el fons de l'acord, ha dit que el problema, a parer seu, no és el repartiment, sinó els recursos que es tenen per poder garantir un bon acompanyament i una bona atenció als menors.

"Estem patint l'opressió d'un estat que ens ofega econòmicament i, per tant, aquí hi ha un problema de manca de recursos per fer un bon acompanyament. Al final, la gent ve aquí a guanyar-se la vida i a fer feines que part de la població no vol fer", ha afegit.