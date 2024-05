Estrada veu "impossible" avançar en la independència sense l'abstenció del PSC

"La gent el que no necessita és que continuem venent fum i continuem prenent el pèl"

BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -

La candidata de la CUP a les eleccions catalanes, Laia Estrada, ha afirmat aquest dimecres que és "impossible" avançar en el procés d'independència amb els resultats del passat 12 de maig, en necessitar com a mínim l'abstenció del PSC per considerar investir l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+, Carles Puigdemont.

"La gent el que no necessita és que continuem venent fum i continuem prenent el pèl", ha expressat en una roda de premsa, després de remarcar que és impossible parlar de tornar a engegar el procés d'independència amb l'escenari actual.

Estrada ha informat que tenen pendent una reunió amb totes les forces polítiques --excepte Vox i AC--, inclòs amb Puigdemont, però ha admès que la CUP no preveu una "entesa" amb el candidat de Junts+ en aquest sentit, ja que és imprescindible, diu, comptar amb el vistiplau del PSC.

"Sempre vam dir que si es tractava de comptar amb el retorn de Carles Puigdemont per restituir el procés d'independència, ens podríem entendre, però si es tractava de restituir la vella Covergència, no ens entendríem de cap de les maneres", ha afegit.

ILLA "REPARTINT CADIRES"

Estrada ha defensat la importància de la composició de la Mesa del Parlament per garantir els drets dels diputats, però, segons ella, "malauradament tot indica que la Mesa que hi haurà no servirà per a aquests objectius".

"Fins on sabem, resulta que és Salvador Illa i el PSC qui estarien repartint cadires a canvi d'una suposada investidura", ha exposat.

Així i tot, la candidata ha sostingut que Catalunya no necessita unes noves eleccions i ha cridat l'esquerra i l'independentisme a, textualment, posar-se les piles i començar a treballar per donar resposta a les necessitats.