Estrada (CUP) veu la corrupció "inherent" a Espanya i critica el retorn a l'autonomisme

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP, Laia Estrada, ha criticat que el president del Generalitat, Salvador Illa, hagi defensat que els casos de corrupció són anecdòtics sinó que "és inherent a l'Estat espanyol", i ha lamentat textualment la supeditació de la política catalana a l'agenda de Madrid.

En resposta a la compareixença d'Illa per donar explicacions sobre el cas Cerdán, ha considerat que abordar aquest assumpte al Parlament exemplifica el retorn "a les polítiques autonomistes, a la sociovergència i al pujolisme", i ha acusat la resta de partits de la cambra d'encobrir la corrupció, incloent les forces policials, l'aparell judicial, els mitjans i els directius de l'administració pública.

Ha afirmat que és un "acudit dolent" que el PP reclami explicacions sobre corrupció, tot i que ha dit a Illa que ha de reconèixer que mai no ha perdut tant els nervis al Parlament com quan el PP el va acusar de relacionar-se amb el 'Chili'.

"Ningú no s'empassa que Pedro Sánchez no tingués ni idea de què feia el seu home de confiança, com tampoc s'empassa absolutament ningú que M. Rajoy hagi estat mai un enigma", i ha recordat als diputats populars l'obertura d'una investigació contra l'exministre Cristóbal Montoro.

Finalment, Estrada ha apuntat a les empreses implicades en suposades trames corruptes, i ha demanat als partits: "Deixin de contractar aquestes grans empreses corruptes que malgasten els nostres diners i ens destrossen els serveis públics".