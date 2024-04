Estrada (CUP) troba un error la construcció de dessalinitzadores perquè afavoreixen "el lobby turístic"

Proposa un "gran acord nacional per impulsar una nova llei catalana d'educació"



BARCELONA, 18 abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de la CUP a la presidència de la Generalitat, Laia Estrada, ha qualificat d'error la construcció de dessalinitzadores ja que considera que serveixen per "mantenir aquest model d'afavorir bàsicament la indústria i el lobby turístic".

Així s'ha pronunciat aquest dijous en una roda de premsa, després que la Generalitat ha anunciat que instal·larà una dessalinitzadora flotant al Port de Barcelona per tenir més recursos hídrics per proveir la població davant la sequera.

Estrada ha assegurat que la construcció de dessalinitzadores provocarà un "probable encariment de la factura" de l'aigua, i ha cridat a aprofitar la situació de sequera per fer un canvi radical de polítiques i planificar prioritzant els sectors estratègics, com assegura que és l'agricultura.

LLEI D'EDUCACIÓ

La candidata anticapitalista també ha proposat un "gran acord nacional per impulsar una nova llei catalana d'educació", la qual assegura que s'ha de construir implicant la comunitat educativa.

Ha defensat que aquesta llei es basi en quatre consensos: garantir la inversió d'un 6% del PIB en educació; "tornar a la gestió democràtica dels centres", per la qual cosa reclamen que es deixi de finançar l'escola privada; un blindatge de la immersió lingüística, i la derogació del decret que regula les escoles concertades per arribar a un 90% de places públiques.

Estrada s'ha mostrat a favor de garantir la vehicularitat del català en l'educació primària, secundària, cicles formatius i universitària.

Ha reclamat la derogació de la modificació de la llei d'educació "que introduïa la vehicularitat del castellà, i que és un atac directe a la immersió lingüística", en al·lusió a l'acord del PSC, ERC, Junts i els Comuns per fer front a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el 25% de castellà a les aules.

Preguntada per la posició de la CUP en relació amb una possible entrada d'Aliança Catalana al Parlament, Estrada ha respost que "no és res més que la ultradreta darrere una estelada", i ha assegurat que no la tractaran diferent a com tracten Vox.