Estrada (CUP) titlla a Illa de "virrey" de la política espanyola i afirma que s'acaba el 'procés'

Crida a crear un nou moviment independentista per "reprendre l'embat contra l'Estat"



BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

La líder de la CUP en el Parlament, Laia Estrada, ha titllat aquest dijous de "virrei executor de la política que li interessa a la política espanyola" al candidat socialista a presidir la Generalitat, Salvador Illa, i ha afirmat que la seva investidura certifica, textualment, la mort del 'procés'.

Així s'ha expressat Estrada en la seva intervenció durant el debat d'investidura d'Illa, encara que ha matisat que ara s'inicia una nova etapa per formar, diu, un nou moviment per "reprendre l'embat contra l'Estat espanyol i avançar per la independència i la transformació social" de Catalunya.

"Si algú per part de l'Estat espanyol o algú d'aquí pensa que amb això s'acaba la nostra lluita per la independència, és que no ha entès gens de gens", ha remarcat Estrada, dirigint-se als diputats i en referència a la investidura d'Illa.

Estrada ha criticat el suport d'ERC al PSC, i retreu als republicans mantenir una estratègia de pacte amb el Govern central per "fer veure que només és possible guanyar drets socials i nacionals per la via de la negociació amb un Estat que nega contínuament" l'autodeterminació de Catalunya.

Així mateix, ha assegurat que els Comuns "renten la cara amb una capa de progressisme" als socialistes, als qui els atribueix, textualment, competir amb Junts per representar els interessos de l'Ibex35.

CONTRA LA POBRESA

Sobre polítiques socials, Estrada ha assegurat que les actuals mesures són "trossos" que no serveixen per reduir la pobresa a Catalunya, que qualifica de cronificada, i ha apuntat que en els últims anys s'han reduït els recursos en els serveis públics per fomentar la seva privatització.

Ha afegit que el PSC arrossega, diu, diversos casos de corrupció, i ha retret als socialistes defensar sempre la concertació públicoprivada en la sanitat per a un model de "qui paga té més possibilitats de guarir-se".

També ha dit que el finançament singular pactat entre PSC i ERC no garanteix la sobirania fiscal per a Catalunya perquè no permet decidir sobre l'estructura fiscal catalana ni de la progressivitat dels impostos.

RÈPLICA D'ILLA

En la seva rèplica, Illa ha reconegut que socialistes i cupaires estan "allunyats", encara que ha expressat que li agradaria que ambdues formacions poguessin parlar per "explorar" algun punt de connexió, alguna cosa que al seu judici no ha succeït en la passada legislatura.

Li ha recordat que ell mai ha votat a cap president de la Generalitat de dretes: "No li retrec que vostè l'hagi fet, però tampoc em doni lliçons en aquest àmbit."

"Tenim una manera molt diferent d'entendre com ha d'actuar un partit d'una formació d'esquerres", ha afegit.