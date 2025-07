Estrada s'acomiada i afirma que veu "natural" apartar-se quan hi ha discrepàncies

Adverteix de "la distància cada vegada més gran" entre la cambra catalana i la ciutadania

BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP Laia Estrada ha intervingut aquest dijous per última vegada en el ple del Parlament després de renunciar a l'escó per discrepàncies polítiques amb la seva formació: "Hauria de ser una cosa natural, en política, que hi hagi discrepàncies i que es facin passos al costat i que prevalgui més això que la cadira".

Ha afirmat que ha estat un privilegi representar la CUP i ser diputada, que no deixarà de ser militant ni de militar en l'esquerra independentista perquè creu que és l'espai on construir una "alternativa real", i ha instat la ciutadania a organitzar-se i lluitar.

"La política en majúscules sempre, al llarg de la història, s'ha cuinat als carrers i ha irromput a les institucions", ha expressat Estrada.

Ha agraït al personal de la cambra, als periodistes, i a les entitats i organitzacions de la societat civil el seu activisme: "Ha estat un plaer poder portar aquí les seves reivindicacions, les seves propostes, que també són les nostres, i demanar-los disculpes per no haver pogut o sabut fer més, perquè això, moltes vegades, genera moltíssima frustració".

Ha demanat als diputats que no restin importància "a la distància cada vegada més gran que es percep per part de la població" entre el que es fa al Parlament i la realitat de la majoria de la ciutadania.