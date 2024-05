Estrada (CUP) retreu a Illa que tingui una agenda "negacionista del canvi climàtic"

BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -

La candidata de la CUP a les eleccions catalanes, Laia Estrada, ha retret aquest dilluns al candidat del PSC, Salvador Illa, que promogui una agenda "negacionista del canvi climàtic", i ha reiterat el rebuig de la formació anticapitalista a tancar qualsevol acord amb els socialistes.

En una entrevista del programa 'Els Matins' de TV3, recollida per Europa Press, Estrada ha expressat que Illa és "un perill per al país i per al planeta" per defensar projectes com l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona i la ronda del Vallès, i ha exigit fer fora el PSC de les possibles equacions de coalició després de les eleccions.

Preguntada per la preferència de la CUP a l'hora d'investir el candidat d'ERC o el de Junts+, Estrada ha deixat la decisió per a l'aritmètica parlamentària que resulti de les eleccions, i ha prioritzat parlar de propostes concretes i arribar a acords estables a quatre entre ERC, Junts, la CUP i Comuns Sumar.