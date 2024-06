Estrada retreu al Govern manca de fiscalització davant les "retallades"

La formació manté negociacions per constituir un grup parlamentari propi

BARCELONA, 25 juny (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP, Laia Estrada, ha retret aquest dimarts a la Generalitat en funcions una manca de fiscalització en les "retallades" dels serveis públics, i ha criticat que la manca de recursos en facilita, textualment, la privatització.

En una roda de premsa al Parlament, Estrada ha advertit que tenir un govern en funcions dificulta que els consellers puguin retre comptes davant la cambra catalana, per la qual cosa la formació ha demanat aquest dimarts que es constitueixin les comissions parlamentàries perquè hi puguin comparèixer els membres del Govern.

Estrada ha remarcat que, en matèria sanitària, han donat indicacions de retallar en material i tancar determinats serveis, cosa que ha qualificat d'"incomprensible" després de l'aprovació d'un suplement pressupostari a l'abril "que hauria d'haver complementat despeses".

En el sector educatiu, Estrada ha assegurat que la manca de recursos és més notable en l'escassetat de professors, sobretot en els àmbits docents de ciències i tecnologies i a determinats territoris, a més del tancament de línies o de serveis.

La diputada ha valorat que la reculada en serveis públics és una manera "molt subtil però molt efectiva de desmantellar els serveis públics" i per tant, ha afegit, facilitar-ne la privatització.

SUBGRUP PARLAMENTARI

Preguntada sobre l'eventual cessió d'un diputat per part d'un altre partit perquè la CUP pugui tenir un grup propi al Parlament, Estrada ha assenyalat que hi ha contactes amb altres formacions, tot i que ha rebutjat avançar res per "no posar en risc les converses".

Ha precisat que la CUP n'explicarà els detalls si arriba a algun acord, per la qual cosa la formació haurà de treballar ara com ara com un subgrup dins el grup mixt, que comparteix amb Aliança Catalana.