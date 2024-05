Estrada (CUP) reivindica el feminisme per "conquerir drets per a una vida digna"

Promet millorar serveis públics i reforçar les àrees que més afecten les dones



BARCELONA, 26 abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de la CUP a les eleccions catalanes, Laia Estrada, ha defensat aquest divendres la vigència del feminisme per "conquerir drets per a una vida digna per a totes", i ha advertit de l'impacte dels discursos d'extrema dreta contra el moviment feminista i la seva agenda política.

En una roda de premsa a Barcelona per presentar les seves propostes feministes, ha dit que les forces de l'extrema dreta difonen la idea d'un home fort, oblidant-se de "la precarietat, en no arribar a final de mes, en no poder pagar el lloguer", que impedeixen desenvolupar projectes de vida.

La candidata de la CUP ha promès, entre altres polítiques, millorar l'atenció a la salut femenina en la sanitat pública, garantir l'habitatge social immediat a les dones soles i famílies monomarentals, i ampliar la renda bàsica universal com un "canvi substancial" en la situació econòmica de moltes dones.

Estrada també ha proposat augmentar la dotació pressupostària per als serveis d'atenció a les dones víctimes de violència masclista, millorar la inserció laboral de les dones en atur, reforçar els jutjats que estiguin desbordats i treballar en la "justícia restaurativa".

La número tres per Tarragona, Ortésia Cabrera, ha vinculat el feminisme als drets de la comunitat LGTBI, i ha defensat que el Parlament aprovi una llei "integral" LGTBI i crear un servei públic que reculli dades sobre el col·lectiu per orientar polítiques públiques.