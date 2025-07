Estrada registra una proposició de llei per eliminar el castellà com a llengua curricular

Els anticapitalistes i Junts demanen que es tramiti pel procediment d'urgència

BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Laia Estrada ha registrat aquest dilluns a la cambra catalana una proposta de llei per "protegir i fer efectiva" la immersió lingüística en català en l'educació i que planteja derogar la llei sobre l'ús de les llengües oficials del 2022 i eliminar la referència al castellà com a llengua curricular en l'educació.

En un comunicat, la CUP critica que el sistema educatiu no està garantint la competència bàsica en català a tot l'alumnat, la qual cosa assegura que afecta "greument la igualtat d'oportunitats, la cohesió social i territorial i el futur de la llengua", i en aquest sentit ha assenyalat textualment les ingerències judicials i la inacció i la complicitat dels governs autonòmics.

"Davant la imminent sentència del Constitucional en relació amb el 25% de castellà, hem registrat aquesta iniciativa legislativa per protegir-nos de manera immediata", ha dit Estrada.

La voluntat final de la proposta és derogar la Llei 8/2022, eliminar el castellà com a llengua curricular i reforçar l'ús del català com a llengua vehicular, a més d'incorporar aspectes que veuen útils del Decret 6/2022 i desplegar mesures efectives per garantir-ne l'aprenentatge.

La CUP ha recordat que la proposta està elaborada amb el suport d'experts de Plataforma per la Llengua i Plataforma Pública i en Català, i que a diferència d'altres propostes presentades en l'anterior legislatura per la formació, "parteix del marc legal vigent", tot i que no comparteixin bona part de la llei d'educació de Catalunya.

SUPORT DELS GRUPS

Tant la CUP com Junts han registrat aquest mateix dilluns una sol·licitud perquè la iniciativa dels cupaires es tramiti per la via d'urgència amb l'objectiu que el debat sobre la proposició de llei es faci abans d'acabar l'actual període de sessions, en un dels dos últims plens del mes de juliol.

Segons un comunicat de totes dues formacions, esperen rebre el suport d'altres grups de la cambra en la Junta de Portaveus de dimarts, que ha de decidir l'ordre del dia de les pròximes sessions plenàries.