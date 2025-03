Estrada (CUP) reclama "inversió a l'altura" del moment que viu el sistema de Rodalies

BARCELONA 22 març (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Laia Estrada ha reclamat aquest dissabte "inversió a l'altura" de la situació, al seu judici, límit que viu actualment el sistema de Rodalies de Catalunya.

"La consellera Paneque no pot demanar paciència, el què fa falta és inversió a l'altura del moment, fa falta respecte pel conjunt de les usuàries", ha lamentat en una atenció als mitjans a la mobilització 'Per un servei ferroviari digne per a tothom' a Tarragona.

Així mateix, ha vinculat la situació actual del servei amb una "desídia" per part de Madrid, però també dels diferents Executius de la Generalitat que, al seu judici, no ho han pres com una prioritat.