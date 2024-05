Estrada (CUP) reclama "coherència" a ERC i Junts sobre el Hard Rock i l'aigua

Promet "deixar de supeditar" la política catalana a l'Estat i les grans fortunes

TARRAGONA, 27 abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de la CUP a les eleccions catalanes, Laia Estrada, ha demanat aquest dissabte "coherència" a ERC i a Junts sobre el projecte del casino Hard Rock i la gestió hídrica, i els ha retret defensar el dret a l'aigua a zones rurals mentre aposten per macroprojectes des de Barcelona.

En un míting a Amposta (Tarragona), a les portes del paratge natural del Delta de l'Ebre, també ha assenyalat PSC i Junts per apostar per un model econòmic "basat a generar molts beneficis per a molt pocs i en la massificació turística que genera precarietat laboral i expulsa la gent de casa".

CONTRA "ELS DESIGNIS DE MADRID"

Estrada ha reiterat que la CUP és "la millor garantia per deixar de supeditar la política catalana als designis de Madrid i de les grans fortunes" i ha assegurat que la CUP no esperarà el permís de cap govern estatal per dur a terme les seves polítiques.

La candidata ha remarcat que les forces polítiques que van a Madrid a buscar nous drets "acaben formant part dels obstacles per assolir la independència".

ECOLOGIA DES DE L'EBRE

L'eix de l'acte d'aquest dissabte ha estat l'ecologia: el candidat per Tarragona, Sergi Saladié, ha subratllat la necessitat de planificar l'economia en favor d'una majoria i adoptar un model que tingui en compte els "límits biofísics del planeta".

Saladié ha recordat que dels cultius catalans, com les extensions agràries de l'entorn de l'Ebre, en surt un 30-40% dels aliments que es consumeixen a Catalunya, una xifra que ha exigit augmentar per "garantir la sobirania alimentària" planificant espais agraris.