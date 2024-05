Estrada qualifica Puigdemont d'ambigu i critica que obri la porta a l'"autonomisme"

Reitera el seu rebuig a arribar a qualsevol entesa amb el PSC

BARCELONA, 13 maig (EUROPA PRESS) -

La candidata de la CUP a les eleccions catalanes, Laia Estrada, ha qualificat aquest dilluns d'ambigua la proposta que va fer durant la nit electoral el candidat de Junts+, Carles Puigdemont, que va cridar ERC a una aliança per crear, va dir, un govern d'obediència netament catalana: "Em sembla que obre la porta a l'autonomisme".

En una entrevista del programa 'Els Matins' de TV3, recollida per Europa Press, Estrada ha expressat que "no és el mateix un govern d'obediència netament catalana que un govern d'obediència independentista", i ha avisat que la CUP no donarà suport a Junts+ si defensen, assegura, l'agenda de la vella Convergència.

"Ja ho vam dir, si es tractava de reprendre el nostre procés d'independència, de recuperar una agenda nacional i social pròpia per fer avançar el país en clau d'autodeterminació i en clau de conquesta de drets, ens podíem entendre", ha puntualitzat.

'NO' AL PSC

Preguntada sobre la possibilitat de pactar amb el PSC, Estrada ha recordat que, durant la campanya, la CUP contínuament ha rebutjat acordar amb els socialistes i ha subratllat que, després de les eleccions, el partit no modifica aquesta posició.

"Vam dir que no era possible una entesa amb el PSC ni tampoc amb forces que portessin el seu programa econòmic", ha assegurat, després d'ampliar el missatge als de Puigdemont.

VALORA ELS MALS RESULTATS

Pel que fa a la caiguda que va patir la CUP diumenge, de 9 a 4 diputats i perdent prop de 70.000 vots directes, Estrada ha expressat que encara és aviat per treure'n conclusions, tot i que ha remarcat la necessitat del seu partit de fer autocrítica.

La candidata ha recordat que la CUP ara està immersa en un procés de reflexió interna, el "procés de Garbí", que ha de servir per identificar el paper de la formació en les institucions i revertir la tendència a la baixa dels cupaires en els pròxims anys.