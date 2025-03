Estrada (CUP) qualifica de "presa de pèl" el traspàs de Rodalies després del pacte amb els sindicats

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -

La líder de la CUP al Parlament, Laia Estrada, ha qualificat aquest dimarts de "presa de pèl" que el traspàs de Rodalies es materialitzi a través d'una empresa filial de Renfe de manera temporal després del pacte entre el Govern central i els sindicats.

Ho ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, en la qual ha criticat que no s'hagués informat els treballadors de quines serien les condicions i que no s'hagués previst la seva reacció: "És difícil pensar que realment el que ha determinat res hagi estat la vaga. Tant de bo els treballadors tinguessin aquesta capacitat d'incidència en les polítiques d'una manera tan efectiva i tan ràpida".

Estrada ha parlat de deixadesa de funcions, negligència i irresponsabilitat del Govern central, però també de la Generalitat: "Hi ha una responsabilitat compartida entre l'Estat per la manca d'inversions, com he explicat abans amb les xifres que he donat, però també dels successius governs de la Generalitat".